Licht am Ende des Tunnels - aber der ist noch lang

In der Vorwoche hatte bereits Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Optimismus versprüht und gemeint, der nächste Sommer könnte ein annähernd normaler werden, sofern die Maßnahmen greifen, von der Bevölkerung beherzigt werden und die Impfstoff-Entwicklung weiter in diesem Tempo voranschreite. Im ORF-„Sommergespräch“ am Montag ließ er dann durchklingen, dass in den nächsten Wochen noch durchaus mit Verschärfungen zu rechnen sei.