Die Milwaukee Bucks haben auch in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) einen Fehlstart hingelegt. Der Grunddurchgangssieger verlor am Montag in Orlando das Auftaktspiel der „best of seven“-Serie gegen Miami Heat 104:115. Matchwinner für den dreifachen NBA-Champion (zuletzt 2013) war Jimmy Butler mit persönlichem Play-off-Karrierebestwert von 40 Punkten.