Beinahe vier Millionen Corona-Fälle in Brasilien

Dramatischer gestaltet sich dagegen die Situation am brasilianischen Festland: Der südamerikanische Staat hat mit knapp vier Millionen Erkrankten die zweithöchste Anzahl an Infizierten. Nur in den USA gibt es noch mehr Fälle. Sogar der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro, der sich vehement gegen strenge Corona-Maßnahmen ausspricht, und seine Frau hatten sich bereits mit dem Virus angesteckt.