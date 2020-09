Österreichs Meister Red Bull Salzburg kennt die möglichen Gegner in den zwei „Spielen des Jahres“. Im Play-off um den Einzug in die Champions League duellieren sich die Bullen mit dem Sieger aus dem Duell Maccabi Tel-Aviv (ISR) und Dinamo Brest (BLR), die am 16. September (19 Uhr) aufeinandertreffen. Das Hinspiel bestreitet Salzburg auswärts, die zweite Partie steigt in der Bullen-Arena in Wals-Siezenheim. Vizemeister Rapid trifft bei einem Aufstieg auf den Sieger aus Dynamo Kiew (UKR) gegen AZ Alkmaar (NED).