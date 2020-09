„Das ist gesund, schützt das Klima, ist gut für die Landwirtschaft und gibt Sicherheit in Zeiten der Krise.“ - So äußerte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz in seiner Rede am vergangenen Freitag und appellierte an die Österreicher, regionale Produkte zu kaufen. Würde die Nachfrage um 20 Prozent steigen, würde das neue Jobs und 4,6 Mrd. Euro mehr regionale Wertschöpfung bedeuten. Dieser Prozentsatz muss unbedingt auch für tierische Lebensmittel gelten, da sind sich Tierschützer einig.