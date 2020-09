Retourkutsche in Sonntags-„Krone“

Das Lachen konnte sich das Klinikpersonal bei dieser Aktion wohl gerade noch verkneifen. Unkommentiert stehen lassen wollten die Betroffenen den „Knabber-Dank“ allerdings auch nicht, und so wurde in der Sonntags-„Krone“ eine Anzeige geschaltet: „Im Namen der Belegschaft, der Klinik Hietzing, möchte ich mich herzlichst bei der Pflegedirektion für Ihr Präsent bedanken! Wir werden probieren, Ihre ,Peanuts‘ gerecht unter dem Personal aufzuteilen.“