Beethoven befand sich wegen seines progressiven Hörverlustes in einem inneren Kampf zwischen Aufbegehren und Lebensmüdigkeit, als er das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll op. 37 komponierte. Daraus wurde eines seiner schönsten Werke, hingebungsvoll, musikalisch visionär. Das setzten die Berliner in allen Facetten um, Bannerträger dieses ersten Konzertteils war aber fraglos der Mann am Klavier: Daniil Trifonow, von Applaus-Salven so weit animiert, im Gegensatz zu seinem Soloabend mit J. S. Bachs Contrapunctus 1 eine Zugabe zu gewähren.