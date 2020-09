Spannend wird es gleich zweimal am 19. Oktober: Da wird die Kärntner Justiz im Mittelpunkt des Interesses stehen: Wie berichtet, wird in Klagenfurt das Verfahren gegen die drei „Hexen“ von Villach wiederholt. Margit T. und ihren Komplizinnen wird ja in unterschiedlicher Form Mord, Betrug und Brandstiftung vorgeworfen. Im ersten Anlauf hatte T. als erste Frau in Kärnten lebenslange Haft ausgefasst.