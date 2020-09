Trump plant Kenosha-Besuch, Gouverneur will ihn nicht sehen

Trump will die Stadt in Wisconsin am Dienstag besuchen - obwohl ihn Evers bat, nicht zu kommen. „Ich bin besorgt, dass Ihre Anwesenheit unsere Heilung nur behindern wird“, schrieb er am Sonntag in einem offenen Brief. Die Menschen in Kenosha seien angesichts der jüngsten traumatischen Ereignisse „erschöpft“.

Auch Bürgermeister John Antaramian sprach sich gegen den Besuch aus. Es sei zu früh, zunächst müssten die jüngsten Wunden heilen, sagte er am Montagabend im Gespräch mit CNN. Auch die Familie von Blake, der nach Angaben seiner Angehörigen nach den Schüssen der Polizei gelähmt bleiben wird, will Trump nicht treffen. Sie habe darauf bestanden, nur im Beisein eines Anwalts mit ihm zu sprechen.