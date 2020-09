Seine Nackenprobleme hat die Nummer eins des Turniers mittlerweile in den Griff bekommen. „Ich fühle mich gut, hatte 48 Stunden zur Erholung.“ Am Samstag hatte er beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-1000-Turnier den Titel geholt. Nicht nur deshalb ist er in dieser und der nächsten Woche darauf favorisiert, seine 18. Grand-Slam-Trophäe zu holen. Die diesmal in New York abwesenden Roger Federer (SUI) und Rafael Nadal (ESP) halten bei 20 bzw. 19 Major-Titeln.