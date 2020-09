Fünf Jahre im Ausland

Aber wer ist eigentlich dieser Christoph Kröll, der aktuell so in Hochform agiert? Der 37-Jährige hat in Wies seinen eigenen Stall mit knapp 35 Pferden. „Nach dem Bundesheer bin ich mit 18 für fünf Jahre nach Deutschland und Holland gegangen, wo ich als Bereiter gearbeitet habe. Nach meiner Rückkehr habe ich gemeinsam mit meiner Familie unseren landwirtschaftlichen Betrieb auf Pferde umgestellt und langsam aufgebaut.“ Nun plant der Steirer sogar den Angriff auf die Spitze, startet am ersten Oktober-Wochenende in Preding. „Ich freue mich sehr darauf, denn für mich ist das wie ein Heimspiel. Da werden sicher ein paar Daumendrücker mehr als sonst dabei sein“, hofft Kröll, der seines Wissens nicht mit Ex-Abfahrer Klaus verwandt ist.