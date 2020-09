Donald Duck ist eine „lebende“ Legende. Im Vorjahr feierte die menschlichste Ente dieser Welt ihren 85. Geburtstag, jetzt gibt es ein weiteres tolles Jubiläum zu feiern: Seit 55 Jahren begeistert das Donald Duck Sonderheft seine Leser mit den tollsten Geschichten über den berühmten Erpel aus Entenhausen. Und zur 400. Ausgabe gibt sich das Who is Who der beliebtesten Autoren und Zeichner zu einem einmaligen Sonderheft die Klinke in die Hand. krone.at verlost Exemplare der Jubelausgabe!