Die mentale Belastung, wochenlang in einer Blase leben zu müssen, sei schwierig, aber für jeden gleich. „Die, die am besten damit zurechtkommen und sich durchkämpfen, die werden da weit kommen“, erklärte der 85. im ATP-Ranking. „Man kann nicht einmal essen gehen, das ist schon sehr mühsam.“ Novak wird nun schon am Samstag oder Sonntag zum Heimturnier nach Kitzbühel reisen. Danach geht es für ihn nach Rom in die Qualifikation. Ob er vor den French Open Ende September noch ein Turnier spielt, hänge auch von den Ergebnissen in Kitz und Rom ab. Spielerisch bilanzierte er die beiden Turnier-Auftritte in New York okay. „Es war gut, nach so langer Zeit ein echtes professionelles Mach zu spielen. Jetzt muss ich wieder in den normalen Turnierrhythmus reinkommen, dann werden die Ergebnisse auch besser.“