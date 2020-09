Bundeskanzler Kurz erwartet im Hinblick auf das Coronavirus einen schwierigen Herbst und Winter - daraus machte er auch im ORF-„Sommergespräch“ kein Geheimnis. „Durchhalten! Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Aber der Herbst und Winter werden eine Bewährungsprobe für unser Land“, so Kurz. Das werde von allen Österreicherinnen und Österreichern viel abverlangen. Da die Infektionszahlen derzeit in Österreich wieder steigen, werde es auch zu Verschärfungen der Corona-Maßnahmen kommen - welche das konkret sein werden, darüber werde gerade in der Regierung beraten. „Wir müssen soziale Kontakte wieder reduzieren. Jeder muss seinen Beitrag leisten.“