Cineplexx beim Flughafen bleibt offen

Das zweite Cineplexx in Salzburg in der Nähe des Flughafens setzt seinen Betrieb indes fort. Es ist laut Papousek eines der „modernsten Kinos Österreichs“ und spiele in den Plänen des Unternehmens eine wichtige Rolle. Die 16 Mitarbeiter des „City“ sollen in anderen Kinos des Unternehmens arbeiten.