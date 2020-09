Marko Arnautovic hat im achten Liga-Spiel für Shanghai SIPG in der neuen Saison der chinesischen Super-League seinen fünften Treffer erzielt! Beim 4:1 gegen Tianjin Teda traf der österreichische Internationale am Montag nach einem Eckball per Kopf zum 3:0 (72.). Einige Minuten nach seinem Tor wurde der Angreifer im Finish der Partie dann ausgetauscht.