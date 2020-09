Der Heimflug von der griechischen Ferieninsel Zakynthos verwandelte sich für fast 200 britische Passagiere in einen wahren Corona-Albtraum. Etliche Passagiere sollen die Schutzmaßnahmen ignoriert und etwa keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Bisher seien 16 Personen positiv getestet worden, mindestens sieben Urlauber sollen sich an Bord angesteckt haben. Nach der Landung wurden alle Passagiere sowie die Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt.