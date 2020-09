Am heutigen Dienstag hätte es nach dem ursprünglichen Plan der Regierung zu weiteren Lockerungsmaßnahmen kommen sollen. 5000 Personen bei Indoor-Veranstaltungen, 10.000 im Freien - wie zum Beispiel im Fußballstadion. All das wird nun ziemlich sicher nicht kommen. Die Bundesregierung evaluiert noch, will dann am Mittwoch Offizielles bekannt geben. Es wird aber weitere Restriktionen statt Lockerungen geben.