In vielen Kontakten mit Wirtschaftstreibenden ortet Cernko dazu einen erheblichen Bedarf an stärkendem Eigenkapital: „Direktzuschüsse sind hilfreich, und man sollte auch andere Instrumente wie Crowdfunding bei kleineren Vorhaben nutzen.“ Auch die Vorschriften sollten flexibler werden: „Wenn etwa der Besitzer eines kleinen Hotels in Pension gehen will, so wird er ein Steuer- und Finanzproblem bekommen. Das ist falsch, man sollte das Aufhören ermöglichen - nur so kann wieder Neues nachwachsen.“