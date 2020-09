Wegen einer Ermahnung zur Maskenpflicht in Öffis durch einen Busfahrer rastete ein Paar in Salzburg-Lehen am Sonntag aus: Der Libyer und seine einheimische Freundin schlugen in einem Obus eine Fensterscheibe mit einem Nothammer ein. Das Duo erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.