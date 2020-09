Sommergespräche im TV, romantische Feste oder der Auftritt von Kabarettistin Eva Maria Marold im Rahmen der Initiative „Gast, Wirt & Kultur“ – der idyllisch gelegene Hochzeitsberg in Hannersdorf stand in den vergangenen Wochen noch öfter im Rampenlicht als gewohnt. Jetzt machten sich Kriminelle an dem beliebten In-Treff zu schaffen. In der Nacht auf Sonntag drangen die unbekannten Täter über eine zugebaute Stahltreppe ins Büro ein und rissen den Tresor aus der Wand. Entgegen der ersten Meldung war die Außentür nicht offen, sondern versperrt, wie später klargestellt wurde. Den Safe hatten die Einbrecher im Auto abtransportiert. Ein paar tausend Euro fielen den Dieben in die Hände.