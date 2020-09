Reserven für das Handy sind vorhanden. Die Akkulaufzeit der Boombox 2 ist nämlich beeindruckend, die vom Hersteller versprochenen 24 Stunden sind bei moderater Lautstärke tatsächlich realisierbar, bei höherem Pegel etwas weniger, aber immer noch mehr als genug für die durchschnittliche Feierlichkeit, einen Tag am See oder auf der Baustelle. Auskunft über den Akkuzustand gibt ein LED-Indikator an der Gerätefront. Laden sollte man die Box über Nacht: Bis der Akku wieder voll ist, vergehen sechs Stunden.