350 Taxiunternehmen in Tirol an Bord

Auf diese beiden Gruppen zielt die App ab. Mittels GPS sehen die User, wo sie sich gerade befinden und welche Taxiunternehmen sich in der Nähe befinden. „Das Durchtelefonieren von unzähligen Unternehmen hat ein Ende“, verspricht Freund. In Tirol sind 350 Taxiunternehmen über die App auffindbar. „Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen in den nächsten Wochen deutlich steigen werden.“ Österreichweit sind 1000 Unternehmen mit an Bord.