Hitzerekord am 27. Juli, Schnee am 4. August

Das Tiroler Wetter ist nichts für empfindliche Gemüter. Zwischen Tropenhitze und Winterzauber liegen oft nur wenige Tage und einige Höhenmeter. Am 28. Juli wurde in Innsbruck mit 36,3 Grad der Sommer-Höchstwert gemessen. Bei den Tropentagen über 30 Grad führt Innsbruck das Ranking aller Landeshauptstädte an: 22 waren es. Wenige Tage nach dem Hitzerekord dann das andere Extrem. Am Stubaier Gletscher werden am 4. August 30 Zentimeter Neuschnee gemessen.