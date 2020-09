Bei einem Zimmerbrand in Wien-Wieden sind am Montag drei Personen verletzt worden. Sie waren aus der Brandwohnung im fünften Stock des Hauses in der Goldeggasse selbst ins Freie geflüchtet. Laut Berufsrettung handelte es sich um eine 15-Jährige sowie deren Mutter und Tante, die mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht wurden.