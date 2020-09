Dieses Niveau muss sich auch in den Lehrabschlussprüfungen widerspiegeln. Das soll künftig ein Leitfaden für Prüfer sicherstellen. 1400 Fachleute sind landesweit für mehr als 7100 Prüfungskandidaten jährlich zuständig. Für sie wurde ein Paket von verpflichtenden Weiterbildungen in den Bereichen fachliche, pädagogische und prüfungsdidaktische Qualifikation geschnürt Für den Herbst kündigen Arbeiter- und Wirtschaftskammer bereits eine weitere Gesprächsoffensive mit neuen Initiativen an.