Es waren große Fußstapfen, in die Nina Horowitz in diesem Sommer trat, indem sie das von Elizabeth T. Spira erdachte Kuppelformat übernahm. Am Montag lief die letzte Folge ihrer „Einstiegsstaffel“, und die Bilanz kann sich mehr als sehen lassen: Viermal (die letzte Sendung nicht eingerechnet) knackte sie die Millionengrenze. Ein Rekord!