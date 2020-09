Ein 56-jähriger Forstarbeiter aus Wolfsberg verletzte sich in Kappel an der Drau, Gemeinde Ferlach, während Aufräumungsarbeiten mit der Motorsäge schwer. Nachdem der Mann keine Schutzhose trug, erlitt er eine tiefe Schnittwunde am linken Knie und musste in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.