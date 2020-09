Es ist eine Folge, mit der zu rechnen war. Denn weil die Donaubrücke zwischen Stein und Mautern aus Belastungsgründen fortan auch für Schulbusse und Einsatzfahrzeuge gesperrt ist, musste man auch beim VOR die Fahrpläne anpassen. Und das, wie bereits zu befürchten war, nicht zwingend zum zeitlichen Vorteil der Schüler und ihrer Eltern. „Unsere Erhebungen haben ergeben, dass bei Schülern die in Mautern oder Stein wohnen mit einer verlängerten Fahrtzeit von rund 15 Minuten zu rechnen sein wird“, heißt es dazu vorab auf „Krone“-Anfrage aus dem VOR-Büro. In Kraft treten soll der neue Plan dann pünktlich zum Schulstart am Montag.