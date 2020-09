In einem Gespräch, das er mit den Rugby Football League-Spielern, Trainern und Freiwilligen in einem Videochat führte, zeigte sich Prinz Harry schon jetzt ganz enthusiastisch darüber, seinem Söhnchen bald das Rugby-Spiel beibringen zu können. „Was ich brauche, sind wahrscheinlich ein paar Mini-Rugby-Bälle, damit ich Archie in das Spiel involvieren kann, weil es derzeit unmöglich ist, welche zu finden. Aber ich habe einen kleinen Spielplatz draußen, den wir glücklicherweise haben, also muss ich ihn dazu bringen, Rugby zu spielen.“