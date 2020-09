Was der Herbst zu bringen droht und Steuerentlastungen im September - das sind die Themen in unserer heutigen krone.tv-News-Show. Zu Gast im Studio ist Gerald Loacker, stv. Klubobmann der NEOS. Er trifft sich heute zu einem Gespräch mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober anlässlich des Entwurfs für die Novelle des Corona-Gesetzes. Was sich Loacker von dem Treffen erhofft und was die größten Kritikpunkte der NEOS sind, hat er mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl besprochen.