Bisher galt das Viertel zwischen Grazer Messe, Stadthalle und Ostbahnhof nicht unbedingt als glamourös. Das könnte sich aber ändern, seit die Merkur-Versicherung hier einen Glasturm errichtete, in dem Spitzenkoch Konstantin Filippou die ARRAVANÉ KANTINA sowie das angrenzende ARRAVANÉ KAFÉ eingerichtet hat: große, dank gläserner Fassade luftig-helle Räume mit viel Platz und schlanken Holztischen. Den Blickfang bildet eine sehr lange Theke, die nahtlos von der Bar zur offenen Küche übergeht, wo Schmorgerichte am Herd stehen und Gerichte aus Fleisch, Fisch und buntem Gemüse flink zusammengestellt werden. Am hintersten Ende läuft der Backofen auf Hochtouren und schießtduftendes Germteig-Brot hervor sowie verwegen köstliche Pinsa (die römische Variante der Pizza) mit Büffelmozzarella, Salsa Verde und Ajvar (16 €).