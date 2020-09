Nachdem die bisherige Regierung des Libanon nach der verheerenden Explosion Anfang August im Hafen von Beirut zurückgetreten war, haben sich am Montag die wichtigsten Blöcke des Parlaments darauf geeinigt, Mustafa Adib (48) zum neuen Ministerpräsidenten zu bestellen. Adib ist seit 2013 Botschafter des Libanon in Deutschland. Bisher hatte er keine bedeutenden politischen Ämter inne, in der libanesischen Öffentlichkeit ist der promovierte Rechts- und Politikwissenschaftler eher unbekannt. Er wurde von Staatschef Michel Aoun damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden.