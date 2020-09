Die Corona-Maßnahmen waren auch im Lockdown sehr streng. Strenge Isolierung galt dort oft mehr als 40 Tage lang, wer sich nicht daran hielt, wurde verhaftet. In Xinjiang dauert die zuletzt verhängte Quarantäne schon rund 45 Tage an - obwohl seit einer Woche keine einzige Infektion mehr vermeldet wurde. In dem Gebiet wurden Mitte Juli die meisten Fälle seit dem ersten Ausbruch verzeichnet. Allerdings waren die Beschränkungen nicht einmal in Wuhan, dem Ausgangsort für die Pandemie, so streng wie in Xinjiang.