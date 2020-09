68 Siege hat Hamilton nun schon mit dem deutschen Werksteam eingefahren, fünf der jüngsten sechs WM-Titel gingen an den Engländer, der erstmals 2008 in einem McLaren-Mercedes Champion geworden war. Und der Konstrukteursweltmeister heißt seit 2014 Mercedes. Diese Dominanz des vom Wiener Toto Wolff geleiteten Rennstalls wird auch wohl noch nächstes Jahr anhalten, denn erst 2022 kommt es zur großen Regelreform in der Königsklasse, die wieder für mehr Spannung sorgen soll.