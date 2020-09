Transportgurte wurden vor allem fürs Tragen von extrem schweren Gegenständen, wie Klaviere oder Waschmaschinen, konzipiert. Jeder Träger schnallt sich einen Gurt um, in der Mitte wird der Gegenstand dann aufgelegt und kann so leichter gehoben werden. Das Gewicht des Gegenstandes wird gleichmäßiger verteilt, sodass Sie diesen nicht nur sicherer, sondern auch leichter hochheben können. Sie können den Gegenstand besser kontrollieren und reduzieren somit Schäden an Wänden und Fußböden. Auch wird der Rücken weniger belastet, was das Verletzungsrisiko beim Tragen minimiert.