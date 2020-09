Los geht‘s am 1. September mit gleich vier Neuerscheinungen. Da wäre zum einen THQ Nordics Gatschupfer „MX vs. ATV All Out“, der nach gut zweijähriger Verspätung nun auch den Sprung auf Nintendos Switch schafft. Zum anderen Modus Games‘ Action-Adventure-Plattformer „Ary and the Secret of Seasons“, in dem die namensgebende Heldin auf PC, PS4, Xbox One und Switch dem Geheimnis der vier Jahreszeiten auf den Grund geht. Acht Jahre nach Vorgänger können sich Strategie-Fans auf dem PC mit „Crusader Kings III“ zudem erneut im Aufbau und dem Bewahren einer Dynastie versuchen; und mit „Iron Harvest“ schickt zu guter Letzt Deep Silver nach längerer Beta-Phase die finale Version seines dystopischen Echtzeitstrategiespiels auf PC, PS4 und Xbox One ins Rennen.