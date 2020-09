„Alle an einem Strang ziehen“

„Mehr als 18.000 Schneesportlehrer in 679 Skischulen müssen an einem Strang ziehen, um diesen Winter für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten“, meinte Richard Walter, Präsident des Österreichischen Skischulverbandes. Die ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen gelten für Skischulbüros, Sammelplätze, Kinder(erlebnis)welten, Aufwärmstuben, Kindergärten, Kinderrestaurants und den praktischen Schneesportunterricht.