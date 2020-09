Ramesh wurde vorübergehend verhaftet, gegen 50.000 US-Dollar Kaution aber wieder freigelassen. Seinen Reisepass musste er abgeben, während er auf seine Gerichtsverhandlung am 9. Dezember in Kalifornien wartet. Dem Inder, der sich in den USA um eine Arbeitserlaubnis beworben hatte, drohen bis zu 250.000 US-Dollar Strafe, bis zu fünf Jahre Gefängnis und die Ausweisung in sein Heimatland.