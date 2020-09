CBD ist in vielen Variationen auf dem Markt. Besonders gerne wird es sublingual als Öl eingenommen. Im Grunde genommen sind CBD-Produkte durchaus legal. Das weiß nur nicht jeder! Das liegt zum Teil auch an einer etwas verzwickten Rechtslage. Da sich in der EU verschiedene Rechtsebenen überlagern, kommt es immer wieder zu Irrtümern und Falschauslegungen. Bei CBD als Lebensmittel ist die Novel Food Verordnung ausschlaggebend. Diese besagt, dass alle Stoffe, welche nicht vor dem 15.07.1997 in der Europäischen Gemeinschaft in nennenswertem Umfang verzehrt wurden, als neuartig zu bezeichnen sind. Von daher bedarf es einer Zulassung, welche bisher verweigert wird. Doch das ist beileibe noch nicht das Ende der Geschichte!