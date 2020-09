Wie der Coup zustande kam, kann sich sehen lassen: Der Regionalligist boxte auswärts in der Grazer Merkur Arena einfach Zweitliga-Klub GAK aus dem Bewerb. „Wir haben vermutet, dass es die Rotjacken mit derselben Spielanlage wie in der alten Saison angehen werden“, sagte Coach Alex Schriebl. Top eingestellt – die Flachgauer standen ab Minute eins gut. Ogunlade brachte die Gäste sogar in Front (29.) – es sollte das Goldtor bleiben! Weil die Steirer später am eigenen Unvermögen wie am glänzenden Seekirchen-Keeper Nico Tezzele scheiterten.