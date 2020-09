Die Los Angeles Clippers stehen in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association. Der Titelfavorit setzte sich am Sonntag in Orlando 111:97 gegen die Dallas Mavericks durch und gewann damit die „best of seven“-Serie 4:2. Die Denver Nuggets feierten anschließend dank 50 Punkten von Jamal Murray einen 119:107-Erfolg über Utah Jazz und schafften damit den 3:3-Ausgleich.