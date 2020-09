Jetzt geht es schnell: Die vorgezogene Steuerreform der türkis-grünen Regierung wird bereits mit 1. September schlagend. Das hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montagvormittag gegenüber krone.at erklärt. Im Klartext: Rückwirkend mit 1. Jänner 2020 werde es für bereits versteuerte Gehälter eine entsprechende Rückerstattung geben. „Wir wollen, dass den Menschen mehr Geld im Börserl bleibt, und Impulse für den Konsum setzen“, begründete Blümel die „spürbare und wirksame“ Steuerentlastung. Was am Ende des Tages wirklich auf den Konten der Österreicher ankommt, wird sich zeigen.