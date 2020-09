Blutbad kurz darauf in jüdischem Supermarkt

Zudem sollen die Verdächtigen dem mit den Brüdern befreundeten Islamisten Amédy Coulibaly geholfen haben. Er tötete am 8. und 9. Jänner 2015 eine Polizistin in einem Pariser Vorort und vier weitere Menschen bei der Geiselnahme in dem vor allem von Juden frequentierten Supermarkt Hyper Cacher. Coulibaly wurde erschossen, als die Polizei das Geschäft stürmte.