Der 65-jährige Lesachtaler fuhr am Sonntag kurz vor Mitternacht mit seinem Auto auf der Gemeindestraße von Raut in Richtung Maria Luggau. 50 Meter vor der Gailtalbrücke kam der Mann aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte rund sechs Meter über eine steil abfallende Böschung in die derzeit Hochwasser führende Gail. Sein Auto kam im rund einen Meter tiefen Wasser auf den Rädern entgegen der Flussrichtung im Bachbett zum Stillstand.