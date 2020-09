Ferrari erlebte vor den Italien-Wochen mit dem 1000. Rennen der Scuderia den nächsten verheerenden Absturz. Der vierfache Weltmeister Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc landeten in Spa nur auf den Plätzen 13 und 14. „Die Typen vor mir werde ich sowieso nicht mehr überholen. Vielleicht denkt ihr mal über einen Stopp nach“, funkte ein frustrierter Vettel, der hinter seinem Ex-Kollegen Kimi Räikkönen hinterherfuhr, in Runde 34 an seine Box.