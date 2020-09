„Das ganze Land war am Sonntag vom Unwetter betroffen. Seit in der Früh gab es rund 250 Einsätze!“, zog Johannes Winkler von der Landesalarm- und Warnzentrale gestern Abend Bilanz. Sogar der Landeskrisenstab wurde wegen der angespannten Wetterlage einberufen. Zahlreiche Feuerwehren standen im Dauereinsatz. Wegen Muren waren die Gailtalstraße bei Höfling und die Weißenseestraße zwischen Greifenburg und Hermagor sowie die Defereggenstraße in Osttirol unpassierbar. Gesperrt wurden der Plöckenpass - Geröll war auf der italienischen Seite abgegangen - und der Seebergsattel. Dort hatten umgestürzte Bäume die Fahrbahn verlegt.