Laut einem APA-Mitarbeiter, dessen in London lebenden Verwandte bei ihrem Heimflug an Bord des Flug FR7364 gewesen waren, war ein Paket mit batterieähnlichen Gegenständen gefunden worden. Die Crew konnte einen beiliegenden Brief nicht entziffern und verständigte daraufhin die britischen Behörden, die die Typhoon-Jets als Eskorte losschickten.