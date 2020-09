Denn Alaba jettete mit seinen Triplesieger-Kollegen Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Alphonso Davies los, gemeinsam charterte man zum Tagespreis von 12.500 Euro eine 32 Meter lange Jacht, schippert mit dieser zwischen Formentera und Ibiza hin und her. Mit an Bord auch noch Bright Akwo Arrey-Mbi von Bayerns U19, und Basketballer Marvin Ogunsipe (derzeit von Bayern an die Hamburg Towers verliehen), ein Freund von Alaba.