Olympique Lyon hat die Vormachtstellung im Frauen-Klub-Fußball am Sonntag einmal mehr untermauert! Die Französinnen gewannen dank eines 3:1-Finalerfolges gegen den deutschen Meister VfL Wolfsburg in San Sebastian die Champions League zum bereits fünften Mal in Folge. Insgesamt war es der siebente Titelgewinn, neben den jüngsten Jahren hatten sie auch 2011 und 2012 den Pokal stemmen dürfen.